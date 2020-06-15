Кличко заметили в ресторане, где он нарушал карантинный режим

Виталий Кличко (фото: РБК-Украина)

Виталия Кличко "застукали" за нарушением карантина

Виталия Кличко заметили в ресторане Киева, где он поздно вечером нарушал карантинный режим. Мэра столицы заметили в одном из заведений на Воздвиженке, где он ужинал в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

Снимки появились в Facebook Post Ukraine.

Отметим, что во многих областях Украины, которые соответствовали критериям, рестораны открылись для обслуживания внутри помещений с 5 июня, в Киеве на такое смягчение власть не пошла.

Пока же в столице действуют строгие правила для работы заведений общественного питания. Кафе и рестораны могут обслуживать посетителей только "на вынос" и на летних площадках. Между столиками должно быть расстояние не менее 1,5 метров, а за одним столом не более четырех клиентов (без учета детей до 14 лет).

Кроме того, заведения должны закрываться после 22:00.

Виталий Кличко нарушил карантин (фото: facebook.com/Post Ukraine)

Кроме того, после вспышки коронавируса с 11 июня в Украине в целом и в Киеве в частности, Виталий Кличко заявил, что столица не только не готова к ослаблению ограничений, но карантин могут еще и усилить. Это может коснуться крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.

Отметим, что мэр отреагировал на свое появление в ресторане Киева в Telegram.

"Я иногда бываю - провожу встречи или ужинаю - на летних террасах ресторанов и кафе. Это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться", - написал градоначальник.

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Автор: Светлана Мащенко