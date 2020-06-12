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У Києві знову можуть закрити дитячі садки

STYLERЖиття    12.06.2020 - 12:48
У Києві знову можуть закрити дитячі садки
У Києві дитячі садки можуть знову піти на карантин (колаж: РБК-Україна)

Карантин у Києві можуть посилити через зростання числа хворих на коронавірус

У Києві можуть закрити дитячі садки, а також повернути інші обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількість хворих жителів столиці. І ця цифра продовжує зростати. Після вчорашнього стрибка з 91 новим випадком COVID-19, сьогодні діагноз коронавірус поставили ще 95 людям.

Якщо ж показник коронавіруса досягне 24 хворих на 100 тисяч жителів Києва за добу, то деякі обмежувальні заходи повернуть. Про це Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

На сьогодні цей показник дорівнює 16 хворим на 100 тисяч населення (вчора було 15).

Крім дитячих садків обмеження можуть стосуватися також роботи великих магазинів, торгових центрів і ринків.

Зазначимо, що різкий стрибок випадків коронавіруса, як підтвердили в МОЗ, пов'язаний, в тому числі, і зі збільшенням числа ПЛР-тестів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що було прийнято рішення "усунути чергу" зі зразків крові для тестувань. Особливо це стосується Києва та Львівської області.

Так, за останні дні, майже вдвічі зросла кількість проведених аналізів. 9 червня було проведено 6359 тестів (394 випадки коронавіруса), а 11 червня - 10146 (689 випадків), 12 червня - 11663 (683 нових випадки).

Як ми писали раніше, у Києві виявили спалах коронавіруса в одному з дитсадків.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Віталий КличкоКиїв
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