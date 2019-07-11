Екс-наречену Кличко били як боксерську грушу: з'явилися деталі

Хайден Панеттьєрі жорстоко побили (колаж: РБК-Україна)

Колишня кохана Володимира Кличка протягом півроку страждала від жорстокого поводження

Хайден Панетьєррі регулярно страждала від побиття своїм бойфрендом Брайаном Хікерсоном. У поліції розповіли, що хлопець бив колишню наречену Володимира Кличка досить часто, пише Radar Online.

Так, 10 липня в Лос-Анджелесі відбулося судове слухання у справі побиття відомої актриси. В процесі засідання з'ясувалося, що Хікерсон бив дівчину протягом півроку, доки вона не витримала і викликала поліцію в травні цього року.

Офіцер поліції Ембер Фіндлі розповіла, що виклик на "911" надійшов близько 2:00 після півночі. Коли екіпаж патрульних під'їхав до будинку, вони почули жіночий крик.

"А-а-а-а! Ти робиш мені боляче!" - доносилося з дому.

Хікерсон відкрив "копам" двері і заявив, що він удома один зі своїми собаками. А крики списав на працюючий телевізор. Тим не менш, поліцейські не повірили Брайану, увійшли в будинок і виявили в спальні на другому поверсі побиту і опухлу Хайден.

Офіцер Фіндлі каже, що у актриси були під очима синці, обличчя розпухло. Також на лівій стороні шиї та на обох руках були синці.

Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон (фото: соцмережі)

Панеттьєрі розповіла офіцерові, що вони з Хікерсоном відпочивали в барі, а коли повернулися додому, у них зав'язалася словесна перпалка біля вхідних дверей. Тоді бойфренд тричі вдарив її долонею по обличчю, і у дівчини з носа пішла кров.

Також з'ясувалося, що це була далеко не перша і єдина сварка закоханих. Протягом двох днів Хікерстон тричі бив колишню цивільну дружину Володимира Кличка.

Наступне слухання відбудеться через кілька тижнів. За скоєне горе-бойфренду загрожує до чотирьох років в'язниці.

Зазначимо, що нещодавно колишню кохану і мати дитини Володимира Кличка знову помітили в компанії її бойфренда-аб'юзера. При цьому актриса шокувала своїм зовнішнім виглядом - Хайден прогулялася по вулиці у футболці і трусах.

Раніше ми повідомляли про те, що дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі живе в Україні і майже не бачить маму.