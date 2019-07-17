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Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка: усі подробиці

STYLERЖиття    17.07.2019 - 18:13
Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка: усі подробиці
Хайден Панеттьєрі не спілкується зі своєю дочкою від Кличка (фото: колаж РБК-Україна)

Чотирирічна Кая живе в Україні і рідко бачить матір

Хайден Панеттьєрі тримається в стороні від своєї 4-річної дитини, яку вона народила від українського боксера Володимира Кличка. Кая живе в Україні зі своїм знаменитим батьком з тих пір, як він і Хайден розлучилися в серпні минулого року. Про це повідомляє видання People.

За даними інсайдера, життя Панеттьєрі змінюється, її дочка живе далеко від неї і у Хайден зараз зовсім інші проблеми.

Останній раз Хайден показувала фото зі своєю дочкою в лютому цього року, коли у неї була відпустка. Тоді вона опублікувала знімок з дочкою, яка була пристібнута до дитячого автокрісла, на своїй сторінці в Twitter.

Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка: усі подробиці

Дочка Володимира Кличко і Хайден Паннетьєрі (фото: twitter.com/haydenpanettier)

"Милі моменти зі сплячими дітьми", - написала вона.

Нагадаємо, що родичі Панеттьєрі хвилюються за неї, оскільки вона не розлучилася зі своїм хлопцем Брайаном Хикерсоном після того, як він її побив.

Минулого тижня був суд щодо цього побиття. Верховний суддя Лос-Анджелеса вислухав свідчення поліцейського, який приїхав на виклик до будинку, де 2 травня було скоєно домашнє насильство щодо Паннетьєрі.

Під час слухання суддя відхилив клопотання про відхилення кримінального обвинувачення проти Хикерсона. Якщо його вина буде доведена, то його можуть посадити у в'язницю на строк до чотирьох років.

Раніше повідомлялося про те, що колишня кохана Володимира Кличка Хайден Паннетьєрі близько півроку страждала від жорстокого поводження з боку свого бойфренда.

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