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Екс-наречена Кличка не кинула хлопця, який її бив: родичі хвилюються за неї

STYLERЖиття    16.07.2019 - 22:34
Екс-наречена Кличка не кинула хлопця, який її бив: родичі хвилюються за неї
Екс-наречена Кличка не кинула хлопця, що її б'є (фото: celebsfirst.com)

Колишня кохана Кличко продовжує стосунки з хлопцем, який її б'є

Екс-наречена Володимира Кличка Хайден Паннетьєрі продовжує зустрічатися зі своїм хлопцем, який нещодавно її побив. При цьому родичі американської актриси просять її кинути Брайана Хікерсона. Про це повідомляє видання People.

За словами інсайдера, близьке оточення 29-річної Хайден переживає за дівчину, оскільки вона не покинула чоловіка, який посмів підняти на неї руку.

Родичі і друзі просять Хайден не зупиняти свій вибір на Брайані і знайти більш гідного чоловіка.

Екс-наречена Кличка не кинула хлопця, який її бив: родичі хвилюються за неї

Екс-наречена Кличка не кинула хлопця, що її б'є (фото: celebsfirst.com)

Минулого тижня, за даними RadarOnline, Хікерсон постав перед судом, коли верховний суддя Лос-Анджелеса вислухав свідчення поліцейського, який приїхав на виклик до Паннетьєрі, де 2 травня було скоєно домашнє насильство щодо жінки. Під час слухання суддя відхилив клопотання про відхилення кримінального обвинувачення проти Хікерсона.

Якщо Хікерсон буде визнаний винним, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

Нагадаємо, що колишня кохана Володимира Кличка, яка народила йому дочку, протягом півроку страждала від жорстокого поводження. У поліції заявили, що хлопець бив Хайден досить часто.

Раніше повідомлялося про те, що Хайден Паннетьєрі шокувала своїм зовнішнім виглядом, коли вийшла на люди в Лос-Анджелесі в мішкуватій футболці, з-під якої було видно труси.

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