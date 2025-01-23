Klavdia Petrivna даст два концерта во Львове: что известно

Klavdia Petrivna, которая в прошлом году "наделала шума" в украинском шоу-бизнесе, даст сразу два концерта во Львове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на анонс выступлений артистки.

Что известно о концертах Klavdia Petrivna во Львове

Певица выступит 13 и 14 февраля в клубе "Малевич". Ее выступления, которые начнутся в 19:00, будут приурочены ко Дню святого Валентина, а потому, говорят организаторы, концерты будут полны романтики и атмосферы любви.

Заметим, что Klavdia Petrivna впервые выступит в формате близкого контакта со зрителями, ведь зал, где будет давать концерт артистка, меньше, чем, скажем, киевский Дворец спорта, где летом состоялось два ангшлаговых действа.

"Это будут не только первые выступления Klavdia Petrivna в 2025-м году, но и возможность побывать на концертах, которые создают новый стандарт близости между артистом и зрителем. Кроме того, это идеальный момент снять десятки ярких видео для TikTok, окунуться в музыку и почувствовать невероятную энергетику города Льва", - говорят организаторы.

Билеты, стоимость которых стартует от 1890 грн, можно приобрести на сайте Concert.ua по ссылке.

7 песен Klavdia Petrivna, которые стоит послушать уже сейчас

“Орбіти"

“Їде дах”

“Зима"

“Не лякай"

“Театр"

“Знайди мене"

“Я щаслива"

Кто такая Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna - молодая украинская певица, которая получила бешеную популярность в социальных сетях, особенно в TikTok. Ее песни часто касаются тем любви, одиночества и поиска себя, отличаются меланхоличными мелодиями, которые находят отклик в сердцах молодежи.

Долгое время настоящее имя певицы оставалось загадкой. Это лишь подогревало интерес к ее творчеству. Впоследствии стало известно, что за маской скрывается студентка Соломия Опрышко. Псевдоним "Клавдія Петрівна" позаимствован из произведения Владимира Винниченко.