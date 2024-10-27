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"Не могу долго слушать". Тоня Матвиенко прошлась по творчеству Klavdia Petrivna

Воскресенье 27 октября 2024 20:40
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"Не могу долго слушать". Тоня Матвиенко прошлась по творчеству Klavdia Petrivna Тоня Матвиенко и Klavdia Petrivna (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тоня Матвиенко назвала лучших, по ее мнению, артистов в Украине, а также высказалась о творчестве Klavdia Petrivna.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для проекта Муз_Тренд.

Кого из молодых артистов слушает Тоня Матвиенко

Так, из украинских исполнителей знаменитость выделила KADNAY, Phil It (проект Филиппа Коляденко), а также Олю Цыбульскую.

Особенно Матвиенко восхищается Филиппом Коляденко, творчество которого ей очень помогло в трудный период ее жизни.

"Был такой момент, где-то 20-й день после похорон (мамы, Нины Матвиенко, - прим. ред), я пошла на его концерт. Мне хотелось закрытыми глазами полетать в этой музыке. Мне очень это помогало", - вспомнила звезда.

&quot;Не могу долго слушать&quot;. Тоня Матвиенко прошлась по творчеству Klavdia Petrivna

Филипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Также Тоня говорит, что хотела бы коллаборацию с такими артистами как Latexfauna и Ziferblat.

А вот творчество Klavdia Petrivna ей не нравится.

"Я не могу ее долго слушать. Я устаю", - отметила Матвиенко.

&quot;Не могу долго слушать&quot;. Тоня Матвиенко прошлась по творчеству Klavdia Petrivna

Скриншот

В целом, звезда признается, что для нее украинский шоу-бизнес изменился к лучшему.

"Изменился к лучшему. Однозначно. Раньше нас отделяли, первый эшелон, второй. А сейчас такого нет. Мне очень нравится", - высказалась Тоня.

Недавно Тоня Матвиенко показала, как выглядит могила ее мамы Нины Митрофановны.

Также Билозир вспомнила конфликты с Поляковой и Матвиенко.

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