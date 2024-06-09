Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Kitten heel

Низкие и тонкие каблуки kitten heel, говорит стилистка, придадут изысканности и легкости любому образу. Они подходят и к платьям, и к футболке с джинсами.

Kitten heel (фото: instagram.com/shebelska)

Классические лоферы

Также Щебельская советует приобрести классические лоферы - любимую обувь всех модниц, которое несколько последних лет является главным трендом теплого сезона.

Эта обувь напоминает о детстве и изысканной безмятежности. Бренды предлагают множество вариантов этих балеток.

Классические лоферы (фото: instagram.com/shebelska)

Разноцветные кроссовки

Актуальные кроссовки этого сезона, считает Яна, должны быть веселыми и игривыми - за счет цвета.

Разноцветные кроссовки (фото: instagram.com/shebelska)

Вьетнамки

Эту модель показали нам во многих вариациях: и классические на плоской подошве, и с украшениями в виде камней, и с ремешками. В общем множество разных пар, которые можно стильно обыграть в обыденных аутфитах.

Вьетнамки (фото: instagram.com/shebelska ​​)

Прозрачные детали

Если вам трудно определиться с цветом обуви, которая подойдет к вашему образу, дизайнеры нашли этому решение, возобновив тренд на прозрачную обувь, которая будет сочетаться почти со всеми нарядами.

Прозрачные детали (фото: instagram.com/shebelska​​)