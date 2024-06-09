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Класичні лофери і балетки: стилістка назвала 6 пар трендового взуття на літо 2024

Трендове жіноче взуття на літо 2024 (фото: Freepik)
Автор: Іванна Пашкевич

Зі зміною сезонів стає актуальним і питання трендів у гардеробі. Яке жіноче взуття на літо 2024 обрати?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стилістики Яни Щебельської розповідає.

Kitten heel

Низькі та тонкі підбори kitten heel, каже стилістка, додадуть вишуканості та легкості будь-якому образу. Вони пасують і до суконь, і до футболки з джинсами.

Kitten heel (фото: instagram.com/shebelska)

Класичні лофери

Також Щебельська радить придбати класичні лофери - улюблене взуття всіх модниць, яке кілька останніх років є головним трендом теплого сезону.

Це взуття нагадує про дитинство та вишукану безтурботність. Бренди пропонують безліч варіантів цих балеток.

Класичні лофери (фото: instagram.com/shebelska)

Кольорові кросівки

Актуальні кросівки цього сезону, вважає Яна, мають бути веселими і грайливими - за рахунок кольору.

Кольорові кросівки (фото: instagram.com/shebelska)

В'єтнамки

Цю модель на показах показали нам у багатьох варіаціях: і класичні на плоскій підошві, і з прикрасами у вигляді камінців, і з ремінцями. Загалом безліч різних пар, які можна стильно обіграти в буденних аутфітах.

В'єтнамки (фото: instagram.com/shebelska)

Прозорі деталі

Якщо ж вам важко визначитися з кольором взуття, яке підійде до вашого образу, дизайнери знайшли цьому рішення, відновивши тренд на прозоре взуття, яке поєднуватиметься майже з усім вбранням.

Прозорі деталі (фото: instagram.com/shebelska​​​​​​​)

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