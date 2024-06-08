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Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

Суббота 08 июня 2024 10:30
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Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета Десертный маникюр (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Судя по моде на милые бантики, детские косички, хвостики и другие элементы конца 1990-х, этим летом мы стремимся вернуть все, что так любили в детстве. Неудивительно, что яркие ногти, стилизованные под мороженое, уверенно становятся главным нейл-трендом летнего сезона 2024.

РБК-Украина (проект Styler) делится с вами самыми стильными нейл-артами, украшенными фруктовым льдом, пломбиром, вафельными рожками и шоколадом.

3D-маникюр

Похоже, что на ногтях настоящее мороженое, а не просто дизайн! И его украшают не просто лаки, а настоящие сладкие соусы. Это довольно сложный дизайн, который может выполнить только опытный мастер, поэтому лучше записаться в салон поскорее.

Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

3D-маникюр (фото: instagram.com/nailsbychellsea)

Пастельный френч

Ванильное, клубничное и черничное мороженое не только великолепное на вкус, но и визуально привлекательное сочетание.

Попробуйте сделать френч, вдохновленный этими десертами, и ваш маникюр станет самым модным.

Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

Пастельный френч (фото: instagram.com/chane_grobler18​​)

Ногти с рисунками

У творческих личностей есть отличная возможность создать рисунки мороженого на своих ногтях. Они придают особую нежность, особенно если дополнить маникюр другими сладостями, такими как леденцы и конфеты.

Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

Ногти с рисунками (фото: instagram.com/nailsbynovia​​)

В стиле любимого бренда

Ben & Jerry's - известный бренд мороженого в США. Если у тебя тоже есть любимый производитель сладостей, посвяти ему свой праздничный маникюр: опубликуй фото в Instagram (запрещенной в России экстремистской организации) и отметь бренд. Мы уверены, компания оценит твои усилия.

Ногти-мороженое: 5 ярких идей десертного маникюра для этого лета

Ногти в стиле любимого бренда (фото: instagram.com/xo_nails_official)

Раньше мы рассказывали о 5 худших идеях маникюра на короткие ногти, которые никогда не будет делать стильная и дорогая женщина.

Также мы называли 7 идей пожилого маникюра, который сделает вас самой модной.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы nailenvy.xo, chane_grobler18, nailsbychellsea, xo_nails_official, natalia_nicholson_nails.

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