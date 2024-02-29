Киевстар готовит важное нововведение: что нужно знать абонентам об изменениях
Мобильному оператору Киевстар разрешили использовать код сети 77. То есть, мобильные номера некоторых абонентов будут начинаться с +380 77.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК).
Что нужно знать о нововведениях
"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу Киевстар разрешение на использование кода сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
В НКЭК подчеркнули, что на действующие номера пользователей Киевстара нововведение не повлияет.
Добавим, что действующие мобильные номера абонентов Киевстара сейчас начинаются кодами:
- 67
- 68
- 96
- 97
- 98
Согласно сообщению в Telegram независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в Киевстаре считают, что новый код позволит избежать дефицита свободных номеров.
Также в компании отмечают, что нововведение:
- сохранит возможность дальнейшего развития услуг, которые уже существуют
- установит достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации, чтобы уменьшить количество жалоб от абонентов
- создаст ресурс, если выйдет из строя сеть у одного из операторов связи
"Свободного номерного ресурса маловато для того, чтобы удовлетворить потребности абонентов в перспективе ближайших двух лет", - заявили в Киевстаре.
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