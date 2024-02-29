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Киевстар готовит важное нововведение: что нужно знать абонентам об изменениях

Четверг 29 февраля 2024 15:07
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Киевстар готовит важное нововведение: что нужно знать абонентам об изменениях Что нужно знать анонентам об изменениях от Киевстара (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Мобильному оператору Киевстар разрешили использовать код сети 77. То есть, мобильные номера некоторых абонентов будут начинаться с +380 77.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК).

Что нужно знать о нововведениях

"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу Киевстар разрешение на использование кода сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

В НКЭК подчеркнули, что на действующие номера пользователей Киевстара нововведение не повлияет.

Добавим, что действующие мобильные номера абонентов Киевстара сейчас начинаются кодами:

  • 67
  • 68
  • 96
  • 97
  • 98

Согласно сообщению в Telegram независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в Киевстаре считают, что новый код позволит избежать дефицита свободных номеров.

Также в компании отмечают, что нововведение:

  • сохранит возможность дальнейшего развития услуг, которые уже существуют
  • установит достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации, чтобы уменьшить количество жалоб от абонентов
  • создаст ресурс, если выйдет из строя сеть у одного из операторов связи

"Свободного номерного ресурса маловато для того, чтобы удовлетворить потребности абонентов в перспективе ближайших двух лет", - заявили в Киевстаре.

Читайте также, что Киевстар отказывается от популярной среди украинцев услуги.

Раньше мы писали о том, когда и на сколько вырастут цены на мобильную связь в Украине.

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Киевстар мобільний трафік
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