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Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном: Ляшко назвал причину

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 20:13
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Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном: Ляшко назвал причину Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые приобретают лекарства по электронному рецепту, необходимо приходить в аптеки со своим мобильным телефоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Он рассказал, что когда электронный рецепт погашают в аптеке, то на мобильный телефон покупателя приходит код, который необходимо назвать фармацевту.

По словам Ляшко, во время начала работы мобильных аптек много людей приходили без своих телефонов. Это создавало неудобства.

"Поэтому, на будущее, когда идете в аптеку - обязательно берите с собой мобильный телефон, чтобы сказать фармацевту код, который придет вам в СМС, чтобы вы могли получить бесплатные лекарства", - добавил министр.

"Доступные лекарства"

Напомним, украинцы имеют возможность получать некоторые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой благодаря государственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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