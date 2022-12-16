Как будет жить Киев в условиях полного блекаута: где искать свет, тепло и связь

Утром 16 декабря россияне массово обстреляли города и объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате во многих регионах уже отсутствует свет и вода.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал , как будет жить столица в случае длительного отсутствия электроснабжения.

Наземный транспорт

На всех маршрутах наземного транспорта, включая электротранспорт, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии.

Городская электричка также будет ходить. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Вся информация о ее движении размещена по ссылке.

Метро

Если вообще не будет электричества, работа метро будет приостановлена. Подземные станции будут работать как укрытие во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны интернет, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому позаботьтесь о теплой зимней одежде.

На станциях метро в Киеве можно зарядить телефон (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Пункты обогрева

Ближайший пункт обогрева можно найти на карте или в специальном боте в Telegram. В случае отсутствия интернета заранее загрузите адреса или сделайте скриншоты.

Связь

Мобильная связь будет работать в ограниченном режиме. В метрополитене будет работать мобильный интернет, на части станций - WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

Бюветы

При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам.

Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости.

Позаботьтесь о запасах воды заранее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

ТРЦ, торговые сети и рынки

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работу отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки.

Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания, адреса питания, адреса СТО и автотоваров, адреса частных медицинских учреждений.

Важно! Графики работы в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

Аптеки

В Киеве есть список адресов аптек, которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения.

Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Ветеринарные клиники

Ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним питомцам в условиях отсутствия электроснабжения.

Список тех, что оборудованы источниками автономного питания, - здесь.

Киевляне и их любимцы смогут получить необходимую медицинскую помощь (фото: Freepik)

Банки

Существует определенный перечень банков столицы, работающих в условиях продолжительного отсутствия электроснабжения. Очередные отделения снабжены всем необходимым оборудованием для непрерывной работы.

Почта

При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты.

Кроме того, многие отделения Новой Почты оборудованы генераторами и пускают посетителей подзарядить гаджеты. Их можно посмотреть на общей карте с пунктами несокрушимости.