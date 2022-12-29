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Из-за ракетного удара пострадали объекты генерации и электросети, - Галущенко

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 11:52
Из-за ракетного удара пострадали объекты генерации и электросети, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В результате массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря пострадали объекты генерации и электросети. Самая сложная ситуация на Западе, Одессе и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах", - сообщил министр.

По его словам, будут происходить аварийные отключения света.

"Энергетики уже возобновляют энергоснабжение", - добавил он.

Напомним, российская ракета в ходе массированной атаки 29 декабря ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

После десятой массированной ракетной атаки российских кафиров 40% жителей Киева остались без электроэнергии.

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