Киев засыпало снегом. Как правильно ездить в осадки и гололед, чтобы сохранить жизнь

В Киеве 22 ноября выпал первый снег и засыпал осадками столицу. Из-за погодных условий езда на автомобилях затруднена, поэтому водителям нужно придерживаться определенных правил.

В материале были использованы данные с сайта ГСЧС.

Что нужно знать о езде по снегу, чтобы сберечь себе жизнь - читайте на Styler ниже.

Что нужно знать о езде по снегу и гололеду

Снегопады и замерзший на дорогах дождь влияют на поворотливость авто и его тормозной путь. Если владелец авто не сменил резину на зимнюю - опасность стать участником аварии становится выше в несколько раз!

Первым, что должен сделать водитель - это подготовить автомобиль к новым погодным условиям – сменить резину. Также, управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Стоит учитывать особенности и состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия.

Водителям в снег рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.

Важные правила, о которых не стоит забывать

Выбор передач. К этому стоит отнестись внимательно. Особенно, если снег глубокий. С автоматической коробкой передач нужно ориентироваться на тахометр, удерживая обороты порядка 2000-2500 об./мин.

Поведение на подъемах. При сложном подъеме, при глубоком снеге, или который перемолотый под колесами, важно не потерять скорость и не забуксовать. Для контроля ситуации необходимо обеспечить тишину в салоне, чтобы слышать, насколько точно обороты двигателя соответствуют скорости движения и вовремя заметить начало буксования.

Как начать движение по снегу. Это следует делать аккуратно. Чтобы авто не забуксовало - со второй передачи.

Что делать, если авто забуксовало. Трогайтесь плавно, чтобы авто не сделало лунки. Раскачайте автомобиль взад-вперед, попеременно включая то первую, то заднюю передачу

Заметенные снегом участки нужно преодолевать правильно. Следует их проезжать с разгона. Но в этом случае стоит убедиться в безопасности маневра. На снегу сложно остановится сразу.

Как ездить во время снегопада. Во время осадков следует протопить салон, чтобы не запотели окна, а также снег не налип на них. Нужно ехать с включенными фарами, ведь падающий снег подобен туману.

Синоптики предупреждают об опасности

Как предупреждают синоптики, сегодня (22 ноября) в Киеве температура воздуха может опуститься до 4 градусов мороза. Поэтому в КГГА обратились к водителям и попросили быть особенно внимательными - не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.