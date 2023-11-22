Киев ночью засыпало первым снегом (фото)

Первый снег в столице начал падать еще около 19.00 вторника, 21 ноября. Уже тогда горожане публиковали в соцсетях фото и видео зимней погоды.

Однако ближе к утру улицы города почти не узнать – снег выпал во всех районах, а на дорогах наблюдается не большая гололедица.

Как предупреждают синоптики, сегодня в Киеве температура воздуха может опуститься до 4 градусов мороза. Поэтому в КГГА обратились к водителям и попросили быть особенно внимательными - не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

"Пешеходам – будьте осторожны на тротуарах. Берегите себя и близких", – призвали в администрации.

Снег в Украине

Первый снег на Украине выпал в Карпатах еще 9 ноября. Тогда в других регионах было еще влажно и по-осеннему свежо. Уже в ночь на 17 ноября снег выпал и на Волыни. Уже 18 ноября в "снежный" список попали еще Львовская и Тернопольская.

19 ноября первый снег выпал и в Одессе . Правда, радости от него было мало – ветер при этом успел свалить десятки деревьев. А 20 ноября снег выпал больше чем в 10 регионах Украины. Причем больше всего, до 18 см, он укрыл Харьковскую и Днепропетровскую области.

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