Київ засипало снігом. Як правильно їздити в опади та ожеледицю, щоб зберегти життя

У Києві 22 листопада випав перший сніг та засипав опадами столицю. Через погодні умови їзда на автомобілях утруднена, тому водіям потрібно дотримуватись певних правил.

Що потрібно знати про їзду снігом, щоб зберегти собі життя - читайте на Styler нижче.

Що потрібно знати про їзду по снігу та ожеледиці

Снігопади та замерзлий на дорогах дощ впливають на поворотливість авто та його гальмівний шлях. Якщо власник авто не змінив гуму на зимову - небезпека стати учасником аварії стає вищою у кілька разів!

Першим, що має зробити водій - це підготувати автомобіль до нових погодних умов - змінити гуму. Також, керуючи транспортними засобами у складних погодних умовах, вибирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами.

Варто враховувати особливості та стан транспортного засобу, а також дорожнього покриття.

Водіям у сніг рекомендують уникати будь-яких ризикованих маневрів. Якщо є така можливість, подорож варто перенести на світлий час доби, коли видимість набагато вища.

Важливі правила, про які не варто забувати

Вибір передач. До цього варто поставитися уважно. Особливо якщо сніг глибокий. З автоматичною коробкою передач потрібно орієнтуватися на тахометр, утримуючи обороти близько 2000-2500 об/хв.

Поведінка на підйомах. При складному підйомі, при глибокому снігу, який перемелений під колесами, важливо не втратити швидкість і не забуксувати. Для контролю ситуації необхідно забезпечити тишу в салоні, щоб чути, наскільки точно обороти двигуна відповідають швидкості руху та вчасно помітити початок буксування.

Як почати рух на снігу. Це потрібно робити акуратно. Щоб авто не забуксувало - з другої передачі.

Що робити, якщо авто забуксувало. Рушайте плавно, щоб авто не зробило лунки. Розкачайте автомобіль туди-сюди, поперемінно включаючи то першу, то задню передачу

Помічені снігом ділянки потрібно долати правильно. Слід їх проїжджати з розгону. Але в цьому випадку варто переконатись у безпеці маневру. На снігу важко зупинитися відразу.

Як їздити під час снігопаду. Під час опадів слід протопити салон, щоб не запітніли вікна, а також сніг не налип на них. Потрібно їхати з увімкненими фарами, адже падаючий сніг подібний до туману.

Синоптики попереджають про небезпеку

Як попереджають синоптики, сьогодні (22 листопада) у Києві температура повітря може опуститися до 4 градусів морозу. Тому в КМДА звернулися до водіїв і попросили бути особливо уважними - не перевищувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.