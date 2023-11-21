В Киеве в ближайшие дни ожидается снег и гололед: советы водителям

В ближайшие дни в Киеве ожидается снег, а иногда гололед. Городские власти призывают водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Городские власти настойчиво просят водителей во время снегопадов не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах", - отметили в КГГА.

При ухудшении погодных условий водителей просят не выезжать в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки, ведь в них стоит снегоуборочная техника и машины других экстренных служб.

Также необходимо отдавать предпочтение общественному транспорту.

"В настоящее время дорожная техника готова выезжать на превентивную обработку улиц. Всего "Киевавтодор" подготовил 533 единицы специальной техники. Для обработки покрытий заготовлено 17,3 тысяч тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка", - сообщили в КГГА.

Погода в Украине 20 ноября

По прогнозам синоптиков, сегодня у западных, восточных, большинства центральных и южных областей снег. Местами ожидаются дожди. Синоптики предупреждают, что на дорогах местами гололед.

Днем в Украине температура воздуха от -3 до +2 градусов. В Закарпатье, Прикарпатье и юге днем +2 +7 градусов.3

Первый снег

В воскресенье, 19 ноября, Одессу накрыла непогода. В городе выпал первый снег, а из-за шквального ветра в Одессе был настоящий деревопад.

ДТЭК сообщил, что из-за непогоды в Одесской области без света остались 18 тысяч домов в 47 населенных пунктах.

Первый снег выпал в Тернопольской и Львовской областях, а Карпаты в течение недели засыпает снегом.