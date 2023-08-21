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Киев получил новые автобусы. Смотрите, какой транспорт будет скоро курсировать в столице (фото)

Киеву подарили новые автобусы (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Киев получил три городских автобуса Mercedes Citaro от благотворителей. Этот транспорт в хорошем техническом состоянии уже скоро выйдет на маршруты столицы.

Об этом сообщает Виталий Кличко в канале Telegram.

Как выглядят новые автобусы

Автобусы приобрела в Германии компания "Київпассервіс" и подарила городу. Эти автомобили особенные тем, что имеют мощные двигатели и спаренные сзади колеса. А также большой салон для транспортировки больных.

"Машины уже дооснащаются в соответствии с нашими требованиями. И вскоре они заступят на дежурство в столице", - говорится в сообщении.

По каким маршрутам будут курсировать новые автобусы, пока не сообщают.

Добавим, что с начала полномасштабной войны Киев получил от европейских партнеров и благотворителей:

  • 47 современных карет скорой помощи
  • 41 пожарный автомобиль
  • 82 городских автобуса

Отметим, что недавно от немецкого города-партнера Гамбург украинская столица получила три кареты скорой помощи на базе Mercedes Sprinter.

Вот так выглядят новые автобусы (фото: Telegram/Виталий Кличко)

Напомним, что в апреле Киев уже получил 4 современных автобуса Mercedes из Германии. Они оснащены системой видеонаблюдения и Wi-Fi.

Автобусы отвечают всем ключевым требованиям качественного общественного транспорта. Ими заменили некоторые маршрутки в Киеве.

Также столица получит 60 вагонов метро в подарок от Варшавы, значительная часть из них уже поступила в Киев.

Повысят ли стоимость проезда в общественном транспорте

Недавно киевлян всколыхнула новость о вероятном повышение цены на проезд в общественном транспорте. Но местные власти не планируют это делать до завершения военного положения.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта", - заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Ранее мы писали о том, что в Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов.

Читайте также о том, что УЗ запустили новые плацкартные вагоны на одном из маршрутов.

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