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Киевское метро показало новенькие вагоны из Польши: как они выглядят (видео)

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Киев, Пятница 07 июля 2023 16:23
Киевское метро показало новенькие вагоны из Польши: как они выглядят (видео) Новые вагоны в киевском метро из Польши (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Киевский метрополитен получил еще одну партию вагонов от Польши. В этот раз их пришло шесть, а всего польская сторона передала уже 18 вагонов.

Об этом сообщили в КГГА.

Как выглядят вагоны

Варшавский метрополитен передает вагоны серии 81-717 киевскому метрополитену. Отметим, что вагоны уже использовались, однако поляки их заметно модернизировали.

В частности, переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры, заменили сиденья и интерьер салонов. Вместе с тем, все они исправны и прошли необходимые ремонтные работы.

Кроме того, специалисты "Киевского метрополитена" поэтапно проводят осмотр и проверку полученных вагонов, в частности механической части. Полученные столицей вагоны используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов подвижного состава, которые сейчас находятся на рейсах.

Сколько еще планируют передать поляки

Первые шесть вагонов Киев получил в конце апреля. Следующая шестерка пришла в июне. Вместе с новой партией общее количество вагонов составляет 18 штук.

Всего же поляки обязались передать Украине 60 вагонов. Поэтому до конца 2023 года должны приехать еще 42 "подарка" для подземки.

Раньше мы рассказывали о секретной ветке метро, о которой знают не все киевляне.

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