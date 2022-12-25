177 лет "Заповіту": как выглядит дом, в котором Шевченко написал знаменитое стихотворение (фото)

25 декабря исполняется 177 лет со дня написания знаменитого "Заповіта". Свое послание к украинцам Шевченко создал в Переяславе, что в Киевской области. До наших времен сохранился дом, в котором поэт написал один из самых больших своих шедевров.

Историей создания знаменитого "Заповіта", а также фотографиями дома, где поэт написал свое стихотворение, делимся в материале ниже.

История создания легендарного "Заповіта"

В 1845 году Шевченко работал в составе Археологической комиссии - ездил по селам и городам Украины и рисовал старинные церкви, монастыри, необычные здания. Ноябрь того года выдался мокрым, ветреным и холодным. Однажды, находясь в экспедиции близ Переяслава в селе Вьюнище, поэт сильно промок и от этого тяжело заболел.

Это узнал переяславский врач Андрей Козачковский и немедленно перевез Тараса Григорьевича к себе. У Шевченко тогда уже развилось двустороннее воспаление легких.

В те времена мало кому удавалось поправиться после этой болезни. Поэт и сам понимал всю сложность своего положения. 20 декабря его здоровье еще больше ухудшилось и шансы на выздоровление были скудными.

На смертном одре, как тогда считал Шевченко, поэт много думал о судьбе украинцев, поэтому решил в последний раз обратиться к ним. В ночь на Рождество 25 декабря 1845 года Кобзарь создал одно из лучших своих произведений - "Заповіт".

Покои, в которых Тарас Шевченко написал "Заповіт" (фото: Василина Копытко)

К счастью, Андрей Козачковский смог вылечить Шевченко и тот через две уже недели уехал в экспедицию на Черниговщину.

В доме, в котором гостил Тарас Григорьевич и где написал знаменитую поэзию, сейчас обустроили музей "Заповіта". Там Кобзарь создал и другие известные произведения - "Наймичка", "Кавказ", "И мертвым, и живым...", "Холодный яр", "Давидовы псалмы", "Проходят дни, проходят ночи" и "Три лета".

Музей "Заповіту" в Переяславе (фото: Василина Копытко)

Доподлинно неизвестно, выглядела ли именно так комната в те времена, когда Шевченко в ней гостил. Однако там собрана мебель и вещи интерьера того периода.

Наряду с мемориальными покоями, в которых останавливался Тарас Шевченко, в музее также представлен рабочий кабинет владельца дома - Андрея Козачковского. В других комнатах созданы экспозиции, рассказывающие историю Переяславского края.

Мемориальная комната Шевченко (фото: Василиса Копытко)

Мало кто знает, что "Заповіт" у разных в изданиях выходил под разными названиями: " Завещание" , " Заповіт" , " Мнение" , " Последняя воля". Лишь через 22 года после написания за ним закрепилось название "Заповіт".

Рукопись "Заповіта" (фото: Википедия)

Со временем стихотворение положили на музыку, ее для поэзии написал Николай Лысенко. Также свой вариант создал и Михаил Вербицкий, впоследствии ставший автором и музыки к национальному гимну.

"Заповіт" Шевченко известен во всем мире. Его перевели на более чем 150 языков. Даже сейчас пророческие слова Кобзаря не теряют своей актуальности и остаются очень близкими для украинцев во время войны.

Музей "Заповіта" (фото: Василиса Копытко)