Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

По состоянию на 7 часов утра пятницы, 20 сентября, в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.

Ситуация на одной из улиц столицы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:

По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме фиксировались, в частности, в Вышгородском районе.

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Уточняется, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в воздухе столицы фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

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