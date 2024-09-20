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Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

Пятница 20 сентября 2024 09:54
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Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха Ухудшение качества воздуха в Киеве зафиксировали утром 20 сентября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на 7 часов утра пятницы, 20 сентября, в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.

Почему качество воздуха ухудшилось и что с этим делать

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в воздухе столицы фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Уточняется, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)
  • SO2 (диоксид серы)
  • NO2 (диоксид азота)
  • О3 (приземный озон)
  • CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха могут являться пожары в экосистеме Киевской области.

По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме фиксировались, в частности, в Вышгородском районе.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха эксперты рекомендуют гражданам:

  • закрыть окна
  • ограничить пребывание на улице
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум

При этом следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:

Уровень загрязнения воздуха на правом берегу

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 89 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.

Содержание загрязняющих веществ при этом составляет:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 126,2 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация (ПДК) - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 8,3 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 46,5 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 5,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 984,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 9,0 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)

На пункте мониторинга на ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 90 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.

Содержимое загрязняющих веществ:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 134,7 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 7,3 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 20,8 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 5,5 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 679,3 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 42,0 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
  • бензола - 0,1 мкг/м3 (ПДК - 1500 мкг/м3)

На пункте мониторинга на ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Содержимое загрязняющих веществ:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 183,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 0,6 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 19,6 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 6,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 961,4 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 59,1мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)

На пункте мониторинга по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Содержимое загрязняющих веществ:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 131,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 15,2 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 53,2 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 5,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 982,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 8,2 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)

На пункте мониторинга по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Содержимое загрязняющих веществ:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 175,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 73,8 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 72,6 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 15,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 1309,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 51,8 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
  • бензола - 0,0 мкг/м3 (ПДК - 1500 мкг/м3)

Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

Состояние атмосферного воздуха и радиационный фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Уровень загрязнения воздуха на левом берегу

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Содержание загрязняющих веществ составляет:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 171,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 84,8 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 112,3 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 5,2 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 791,5 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)

На пункте мониторинга по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 74 (средний уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Содержимое загрязняющих веществ:

  • вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 108,5 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида азота - 57,9 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
  • диоксида азота - 56,1 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
  • диоксида серы - 9,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
  • оксида углерода - 858,7 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
  • озона - 8,5 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
  • сероводорода - 1,4 мкг/м3 (ПДК - 8 мкг/м3)

Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

Ситуация на одной из улиц столицы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

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