Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха
По состоянию на 7 часов утра пятницы, 20 сентября, в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.
Почему качество воздуха ухудшилось и что с этим делать
Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в воздухе столицы фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Уточняется, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)
- SO2 (диоксид серы)
- NO2 (диоксид азота)
- О3 (приземный озон)
- CO (оксид углерода)
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха могут являться пожары в экосистеме Киевской области.
По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме фиксировались, в частности, в Вышгородском районе.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха эксперты рекомендуют гражданам:
- закрыть окна
- ограничить пребывание на улице
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум
При этом следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке
- или в приложении "Киев Цифровой"
Уровень загрязнения воздуха на правом берегу
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 89 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.
Содержание загрязняющих веществ при этом составляет:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 126,2 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация (ПДК) - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 8,3 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 46,5 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 5,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 984,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 9,0 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
На пункте мониторинга на ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 90 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 134,7 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 7,3 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 20,8 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 5,5 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 679,3 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 42,0 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
- бензола - 0,1 мкг/м3 (ПДК - 1500 мкг/м3)
На пункте мониторинга на ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 183,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 0,6 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 19,6 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 6,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 961,4 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 59,1мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
На пункте мониторинга по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 131,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 15,2 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 53,2 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 5,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 982,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 8,2 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
На пункте мониторинга по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 175,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 73,8 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 72,6 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 15,9 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 1309,6 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 51,8 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
- бензола - 0,0 мкг/м3 (ПДК - 1500 мкг/м3)
Состояние атмосферного воздуха и радиационный фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Уровень загрязнения воздуха на левом берегу
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержание загрязняющих веществ составляет:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 171,4 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 84,8 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 112,3 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 5,2 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 791,5 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
На пункте мониторинга по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 74 (средний уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
- вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) - 108,5 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида азота - 57,9 мкг/м3 (ПДК - 400 мкг/м3)
- диоксида азота - 56,1 мкг/м3 (ПДК - 200 мкг/м3)
- диоксида серы - 9,0 мкг/м3 (ПДК - 500 мкг/м3)
- оксида углерода - 858,7 мкг/м3 (ПДК - 5000 мкг/м3)
- озона - 8,5 мкг/м3 (ПДК - 160 мкг/м3)
- сероводорода - 1,4 мкг/м3 (ПДК - 8 мкг/м3)
Ситуация на одной из улиц столицы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.
Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.
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