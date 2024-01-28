Носить маски или нет. Минздрав дал разъяснение для украинцев

Медицинские маски, соблюдение дистанции и "локальный карантин" в отдельных городах или областях - это базовые противоэпидемические и профилактические нормы, которые, несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, действуют в Украине на постоянной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным министерства, меры по общей профилактике могут применять в областях или отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или отдельных классах, школах или предприятиях.

"Уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области. Он высчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной", - отметили в Минздраве.

В министерстве объяснили, что стоит надевать защитную маску, если:

вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете, однако не можете остаться дома;

пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;

вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

здоровым людям, которые находятся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты;

врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов с респираторными симптомами и во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Киеве некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин из-за вспышки скарлатины среди учеников.

Напомним также, перед этим в Минздраве заявили о возможном возвращении массовых карантинов.

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