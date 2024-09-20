Качество воздуха - опасное. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу

В Киеве по состоянию на семь утра, 20 сентября, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. В частности, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт и Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области. "Так, по информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе", - говорится в сообщении. До того, как ситуация станет лучше, в КГГА рекомендуют сделать следующее: закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздух, то включить его на максимум.