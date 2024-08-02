Как сейчас выглядит главный герой фильма "Чарли и шоколадная фабрика" (фото)

Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

К моменту съемок в мюзикле Хаймор уже успел сыграть более чем в 10 фильмах.

Мать Фредди работала агентом по подбору ролей для актеров, так что Хаймор с ранних лет был связан с киноиндустрией.

Он получил образование в Кембридже. Помимо актерской карьеры, Фредди занимается режиссурой и написанием сценариев, а также озвучивает фильмы, мультфильмы и онлайн-игры.

В 2017 году Хаймор сыграл роль ученого-аутиста Шона Мерфи в драматическом сериале ABC "Хороший доктор", за которую был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучший актер".

Кадр из фильма "Хороший врач"

Он также часто появлялся на красных дорожках и получал призы зрительских симпатий, что вызывало обсуждение среди фанатов и зрителей о том, как он сильно изменился.

Кстати, хоть и знаменитость о своей личной жизни не любит говорить, известно, что в 2021 году он женился. Кто его избранница - не раскрывает.

Сейчас 32-летний Фредди Хаймор с тем же успехом продолжает сниматься в не менее популярных кинолентах, чем безмерно радует своих фанатов.

Кадр из фильма "Хороший доктор"