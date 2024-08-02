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Який зараз вигляд має головний герой фільму "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото)

Фредді Хаймор (фото: кадр з фільму "Чарлі і шоколадна фабрика")
Автор: Іванна Пашкевич

Пригодницький фільм "Чарлі і шоколадна фабрика" вийшов майже 20 років тому. Основні ролі у ньому виконали діти-актори, а Фредді Хаймор, якому на момент зйомок було 13 років, зіграв головного персонажа - Чарлі.

Який вигляд він зараз має - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Кадр з фільму "Чарлі і шоколадна фабрика"

На момент зйомок у мюзиклі Хаймор вже встиг зіграти більш ніж у 10 фільмах.

Мати Фредді працювала агентом із підбору ролей для акторів, тож Хаймор з ранніх років був пов'язаний із кіноіндустрією.

Він здобув освіту в Кембриджі. Крім акторської кар'єри, Фредді займається режисурою і написанням сценаріїв, а також озвучує фільми, мультфільми та онлайн-ігри.

У 2017 році Хаймор зіграв роль вченого-аутиста Шона Мерфі в драматичному серіалі ABC "Хороший лікар", за яку був номінований на "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор".

Кадр з фільму "Хороший лікар"

Він також часто з'являвся на червоних доріжках і отримував призи глядацьких симпатій, що викликало обговорення серед фанатів і глядачів про те, як сильно він змінився.

До слова, хоч і знаменитість про своє особисте життя не любить говорити, відомо, що у 2021 році він одружився. Хто його обраниця - не розкриває. 

Нині 32-річний Фредді Хаймор з тим самим успіхом продовжує зніматися в не менш популярних кінострічках, чим безмірно тішить своїх фанатів.

Кадр з фільму "Хороший лікар"

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