Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям 50+

Люди старше 60 лет могут улучшить свое самочувствие, выбрав правильные напитки. Врачи советуют обратить внимание на зеленый чай и травяные сборы, которые обладают целым рядом полезных свойств, способствующих поддержанию здоровья.
Какие чаи нельзя пить пожилым людям - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Не все чаи одинаково полезны для пожилых людей. Врачи предупреждают, что некоторые напитки могут оказать негативное влияние:
Крепкий черный чай - богат танинами, которые связывают кальций и мешают его усвоению. Это может привести к снижению плотности костей и повысить риск остеопороза.
Вчерашний чай - в нем могут образовываться вредные соединения, негативно влияющие на работу печени и почек.
Сладкий чай - повышает риск диабета II типа, провоцирует набор лишнего веса и нарушает обмен веществ.
Горячий чай (>60°C) - по данным исследований, регулярное употребление чрезмерно горячих напитков повышает риск развития рака пищевода до 90%.
Врачи рекомендуют зеленый чай и травяные сборы, которые положительно влияют на организм:
Травяные сборы:
Чтобы получить максимальную пользу от чая, пожилым людям советуют придерживаться простых правил:
Зеленый чай и травяные сборы - идеальный выбор для пожилых людей, который не только улучшает здоровье, но и приносит удовольствие.