Який чай у жодному разі не можна пити людям 50+

Люди старші 60 років можуть покращити своє самопочуття, обравши правильні напої. Лікарі радять звернути увагу на зелений чай і трав'яні збори, які мають цілу низку корисних властивостей, що сприяють підтримці здоров’я.
Які чаї не можна пити людям похилого віку - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Не всі чаї однаково корисні для людей похилого віку. Лікарі попереджають, що деякі напої можуть мати негативний вплив:
Міцний чорний чай - багатий на таніни, які зв’язують кальцій і заважають його засвоєнню. Це може спричинити зниження щільності кісток і підвищити ризик остеопорозу.
Вчорашній чай - у ньому можуть утворюватися шкідливі сполуки, що негативно впливають на роботу печінки та нирок.
Солодкий чай – підвищує ризик діабету ІІ типу, провокує набір зайвої ваги та порушує обмін речовин.
Гарячий чай (>60°C) - за даними досліджень, регулярне вживання надмірно гарячих напоїв підвищує ризик розвитку раку стравоходу до 90%.
Лікарі рекомендують зелений чай та трав'яні збори, які позитивно впливають на організм:
Трав’яні збори:
Щоб отримати максимальну користь від чаю, літнім людям радять дотримуватись простих правил:
Зелений чай і трав’яні збори - ідеальний вибір для літніх людей, який не лише покращує здоров’я, а й приносить задоволення.
До речі, названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту.
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