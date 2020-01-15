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Ківа розглядала інтимні фото прямо в Раді: знову відзначився

STYLERКурйози    15.01.2020 - 18:39
Ківа розглядала інтимні фото прямо в Раді: знову відзначився
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа у Раді попався за переглядом відвертих знімків

Ілля Ківа розглядал інтимні фото під час засідання Верховної Ради. Не дуже пристойне заняття одіозного народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" зняв на відео журналіст Олексій Липовецький.

Як пише видання TK Media, Ківа дивився на своєму смартфоні на надіслані в месенджері WhatsApp фотографії оголеної жінки прямо під час голосування.

Це неподобство тривало кілька секунд. Після чого народний депутат закрив месенджер і відклав свій гаджет в бік. У цей момент спікер Ради Дмитро Разумков закликав "слуг народу" визначатися і голосувати за один з важливих законопроектів.

Ілля Ківа дивився на інтимні фото прямо під час засідання Верховної Ради

Додамо, що в парламенті біля Ківи сидить його колега по фракції ОПЗЖ Наталія Королевська. Чи бачила вона, чим займається одіозний парламентарій, - не відомо.

Також не ясно, хто надіслав ці відверті фотографії народному обранцеві, який раз у раз потрапляє в скандали під час засідань українського парламенту.

Раніше ми писали про те, що у Раді сталася масова бійка під час засідання комітету аграрної і земельної політики сталася бійка, в рамках якої Ківа погрожував з'їсти народного депутата.

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