Кива захистив дисертацію: як тепер його будуть називати і чи є куди рости ще

Скандальний депутат від Партії "опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива знову змусив про себе говорити. Цього разу він розсмішив українців своїм захистом дисертації, відео якої потрапило в мережу.
На відео професор попросив Киву пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
Варто зазначити, що з ранку деякі журналісти не змогли потрапити на захист дисертації, звинувативши нардепа в утиску прав ЗМІ.
Після захисту кандидатської дисертації нардепу сказали, що він "поклав на права журналістів і громадян". У відповідь політик запропонував піти з ним в туалет, щоб зробити те, про що говорив опонент. Після своєї репліки Кива пішов від журналістів.
Відео цієї розмови з журналістами опублікував Telegram-канал "PavlovskyNews".
Оскільки нардеп захистив дисертацію, то він став кандидатом наук з державного управління.
Тема дисертації Киви - "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
Ілля Кива якщо не буде зупинятися на досягнутому, то може стати доктором наук. Даний ступінь присуджується за результатами публічного захисту докторської дисертації.
Нагадаємо, Ілля Кива грубо обматюкав журналіста в Верховній Раді.
Ми також писали про те, що Ілля Кива відзначився дивною витівкою. Він приміряв шапку з радянською символікою і опублікував фото в мережі.