Кива защитил диссертацию: как теперь его будут называть и есть ли куда расти еще

Скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива снова заставил о себе говорить. На этот раз он рассмешил украинцев своей защитой диссертации, видео которой попало в сеть.
На видео профессор попросил Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
Стоит отметить, что с утра некоторые журналисты не смогли попасть на защиту диссертации, обвинив нардепа в ущемлении прав СМИ.
После защиты кандидатской диссертации нардепу сказали, что он "наложил на права журналистов и граждан". В ответ политик предложил пойти с ним в туалет, чтобы сделать то, о чем говорил оппонент. После своей реплики Кива ушел от журналистов.
Видео этого разговора с журналистами опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".
Поскольку нардеп защитил диссертацию, то он стал кандидатом наук по государственному управлению.
Тема диссертации Кивы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Илья Кива если не будет останавливаться на достигнутом, то может стать доктором наук. Даная степень присуждается по результатам публичной защиты докторской диссертации.
Напомним, Илья Кива грубо обматерил журналиста в Верховной Раде.
Мы также писали о том, что Илья Кива отличился странной выходкой. Он примерил шапку с советской символикой и опубликовал фото в сети.