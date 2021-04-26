Кива защитил диссертацию: как теперь его будут называть и есть ли куда расти еще

Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Стоит отметить, что с утра некоторые журналисты не смогли попасть на защиту диссертации, обвинив нардепа в ущемлении прав СМИ.

После защиты кандидатской диссертации нардепу сказали, что он "наложил на права журналистов и граждан". В ответ политик предложил пойти с ним в туалет, чтобы сделать то, о чем говорил оппонент. После своей реплики Кива ушел от журналистов.

Видео этого разговора с журналистами опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

Как теперь будут называть Илью Киву?

Поскольку нардеп защитил диссертацию, то он стал кандидатом наук по государственному управлению.

Тема диссертации Кивы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Есть ли куда расти еще?

Илья Кива если не будет останавливаться на достигнутом, то может стать доктором наук. Даная степень присуждается по результатам публичной защиты докторской диссертации.