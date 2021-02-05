Ілля Кива грубо обматюкав журналіста в Раді: це треш (відео)

Ілля Кива (фото: РБК-Україна)

Ілля Кива влип у новий скандал через грубе спілкування з журналістом та потік нецензурних слів у кулуарах Верховної Ради. Народний депутат від "Опозиційного блоку - За життя" обматюкав представника ЗМІ після питання про відмивання грошей через конвертаційні центри.

Відео "розмови" між політиком і журналістом проекту Bihus.info Данилом Мокриком опубліковано на Facebook-сторінці PavlovskyNews.

Депутат нецензурно ображав не тільки співрозмовника, але і керівника проекту Дениса Бігуса, якого назвав "під**асом й гомосексуалістом".

"Ви займаєтеся дешевим піз**жем та провокаціями", - лаявся Кива.

Коли ж кореспондент нагадав нардепу, що він отримує зарплату з податків громадян, в тому числі і його власних, Кива заявив, що Бігус повинен заплатити податки "на всі вкрадені ним гроші".

Мокрик вказав на безпідставність таких звинувачень і зазначив, що всі необхідні та завірені фінансові документи про податки у проекту є. У відповідь на це Кива просто-напросто порадив "Засунути ці довідки в д*пу своєму під**асу-керівнику".

Відповідне відео можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

Після інциденту Мокрик написав у своєму Facebook, що поведінка Киви ганьбить не просто фракцію ОПЗЖ, в якій він перебуває, але і всю Верховну Раду та українську державу.

"Таке бидляцьке спілкування нардепа і з журналістом, і просто з платником податків, за гроші якого Кива підтримує свою життєдіяльність, - це треш", - обурюється журналіст.

"Те, що ОПЗЖ провело в Раду і тримає в себе таке - це обличчя ОПЗЖ. Головне обличчя. Те, що про бидляцтво Киви мовчить ВР і Комітети зі свободи слова і депутатської етики - це обличчя парламенту. Те, що закони в Україні приймає і доступ до парламентської трибуни має людина з явними порушеннями - це катастрофа. І насмішка над платниками податків", - пише Мокрик.

Ілля Кива обматюкав журналіста Данила Мокрика у Верховній Раді (фото: facebook.com/danylo.mokryk)

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива грубо образив журналістку через Жириновського після того, як українського нардепа засікли за листуванням з депутатом держдуми РФ.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Кива зганьбився через Сороса в прямому ефірі та нарвався на різку критику з боку ведучого, який дорікнув політика у "незнанні предмету".