Зрозумів питання: відео захисту Ківою дисертації "порвало" мережу

Одіозний і скандальний депутат від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Ківа знову повеселив українців. Цього разу людей розсмішив захист дисертації нардепом, відео якого потрапило в мережу.

На відео професор просить Іллю Ківу пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

Ілля Ківа розсмішив відповіддю на питання

У коментарях до відео українці підняли на сміх відповідь нардепа і написали, що це епічно.