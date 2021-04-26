Зрозумів питання: відео захисту Ківою дисертації "порвало" мережу
Фото: Ілля Кива знову зганьбився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Одіозний і скандальний депутат від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Ківа знову повеселив українців. Цього разу людей розсмішив захист дисертації нардепом, відео якого потрапило в мережу.
Ролик опублікувала у Facebook Маріанна П'єцух.
На відео професор просить Іллю Ківу пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
Ілля Ківа розсмішив відповіддю на питання
У коментарях до відео українці підняли на сміх відповідь нардепа і написали, що це епічно.
- Чекаємо докторську!
- Ідеальна відповідь.
- Він часом не Дитина Чорнобиля?
- Як символічно що цей "пацієнт" захищає кандидатську роботу в день Чорнобильської трагедії.
- Царство небесне українській науці з такими "кандидатами". Пом'янемо. Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми, які його отримують і повне знецінення.
- Буде написана ше одна наукова робота получається.
- Треба було продавати права на трансляцію цього шоу. Рейтинги побили б усе, що буває в українському телепросторі!
- Який жах! Але слава богу не відстрілюється і зброєю не погрожує, бо міг би, це все ж таки захист.
Як ми писали раніше, Ілля Ківа влип у новий скандал через грубе спілкування з журналістом і потік нецензурних слів у кулуарах Верховної Ради.