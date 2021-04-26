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Зрозумів питання: відео захисту Ківою дисертації "порвало" мережу

Новость на русском → Києва, Понеділок 26 квітня 2021 13:49
Зрозумів питання: відео захисту Ківою дисертації "порвало" мережу Фото: Ілля Кива знову зганьбився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Одіозний і скандальний депутат від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Ківа знову повеселив українців. Цього разу людей розсмішив захист дисертації нардепом, відео якого потрапило в мережу.

Ролик опублікувала у Facebook Маріанна П'єцух.

На відео професор просить Іллю Ківу пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

Ілля Ківа розсмішив відповіддю на питання

У коментарях до відео українці підняли на сміх відповідь нардепа і написали, що це епічно.

  • Чекаємо докторську!
  • Ідеальна відповідь.
  • Він часом не Дитина Чорнобиля?
  • Як символічно що цей "пацієнт" захищає кандидатську роботу в день Чорнобильської трагедії.
  • Царство небесне українській науці з такими "кандидатами". Пом'янемо. Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми, які його отримують і повне знецінення.
  • Буде написана ше одна наукова робота получається.
  • Треба було продавати права на трансляцію цього шоу. Рейтинги побили б усе, що буває в українському телепросторі!
  • Який жах! Але слава богу не відстрілюється і зброєю не погрожує, бо міг би, це все ж таки захист.

Як ми писали раніше, Ілля Ківа влип у новий скандал через грубе спілкування з журналістом і потік нецензурних слів у кулуарах Верховної Ради.

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