ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Заарештуй мене: Ілля Кива відзначився дивною витівкою

Четвер 31 грудня 2020 17:29
Заарештуй мене: Ілля Кива відзначився дивною витівкою
Ілля Кива (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ілля Кива знову відзначився дивною витівкою - скандальний народний депутат від "Опозиційного блоку - За життя" приміряв шапку з радянською символікою і розмістив знімок в мережі, супроводивши пост спогадом про дідуся.

Одіозний політик 31 грудня також закликав у своєму Facebook заарештувати його, очевидно, за демонстративне порушення закону про декомунізацію.

При цьому нардеп адресував прохання не правоохоронцям, а якомусь нацистові.

"Нацисте, заарештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!" - йдеться в публікації.

На фото Кива позує перед об'єктивом камери в солдатському зимовому головному уборі часів СРСР - шапці-вушанці із зіркою з серпом і молотом.

Заарештуй мене: Ілля Кива відзначився дивною витівкою

Ілля Кива приміряв шапку з символікою СРСР (фото: facebook.com/kivailya)

Нагадаємо, що в законі України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", прийнятому в 2015 році, говориться про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки: порушникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої

У мережі неоднозначно поставилися до витівки Киви. В коментарях звучать саркастичні висловлювання, розміщуються фотожаби, і озвучується думка, що генеральному прокурору "зараз не до цього".

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива зганьбився через Сороса в прямому ефірі та нарвався на різку критику з боку ведучого, який дорікнув політикові у "незнанні предмету".

Нагадаємо також, що нещодавно Кива жорстко зганьбився через конфлікт у Карабасі та своєї раптової заяви про "війну між Туреччиною і Вірменією".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя скандалдекоммунизацияІлля Ківасимволика

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся