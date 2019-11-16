Ківа в масці Джокера перетворив Медведчука в монстра (фото)

Скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Ківа опублікував незвичайне фото з лідером фракції Віктором Медведчуком, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна. Нове фото Ківа виставив на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп взяв фотографію з Медведчуком і обробив її, зробивши останнього персонажем відомого американського фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів" Фреді Крюгера.

Ілля Ківа разом з Віктором Медведчуком (фото: facebook.com/kivailya)

"П'ятничне. Кошмар "Слуг Сороса", – написав Ківа.

Користувачі мережі також прокоментували цей знімок.

Володимирович, де колеги?

Супер;

Добре просто.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Ківа 12 листопада прийшов на засідання Верховної Ради в масці Джокера. Він також підійшов до трибуни з невеликою промовою. Політик перебив нардепа Сергія Рудика під час його виступу, поклав маску на трибуну перед ним і сказав: "Це те, що стежить за вами і те, що вас контролює".

Раніше повідомлялося про те, що Ківа погрожував невідомому чоловіку на вулиці "відрізати йому голову". Інцидент стався після того, як нардеп по дорозі до свого автомобіля зустрів чоловіка, який дорікнув його в тому, що він ховається від народу. На ці слова нардеп дуже різко відповів. При цьому користувачі мережі неоднозначно відреагували на це.