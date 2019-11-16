Кива в маске Джокера превратил Медведчука в монстра (фото)

Скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива опубликовал необычное фото с лидером фракции Виктором Медведчуком, который также является кумом резидента России Владимира Путина. Новое фото Кива выставил на своей странице в Facebook.

Нардеп взял фотографию с Медведчуком и обработал ее, сделав последнего персонажем из известного американского фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" Фреди Крюгера.

Илья Кива вместе с Виктором Медведчуком (фото: facebook.com/kivailya)

"Пятничное. Кошмар "Слуг Сороса", – написал Кива.

Пользователи сети также прокомментировали этот снимок.

Владимирович, где коллеги?

Супер;

Хорошо просто.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Кива 12 ноября пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера. Он также подошел к трибуне с небольшой речью. Политик перебил нардепа Сергея Рудыка во время его выступления, положил маску на трибуну перед ним и сказал: "Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует".

Ранее сообщалось о том, что Кива угрожал неизвестному человеку на улице "отрезать ему голову". Инцидент произошел после того, как нардеп по дороге к своему автомобилю встретил мужчину, который упрекнул его в том, что он прячется от народа. На эти слова нардеп очень резко ответил. При этом пользователи сети неоднозначно отреагировали на это.