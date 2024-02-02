Китай показал, как будет выглядеть ракета для высадки астронавтов на Луну (видео)

Как будет выглядеть космический аппарат, который отправят на Луну

Китай планирует отправить своих астронавтов на Луну на ракете "Долгий поход 10". Этот аппарат базируется на нынешней китайской ракете "Долгий поход 5". Космический корабль нового поколения унаследовал технологию нынешнего космического корабля Shenzhou, который отправлял астронавтов на китайскую космическую станцию Tiangong. Китай уже совершил три успешных роботизированных посадки на Луну.

Китай планирует запустить на Луну две ракеты "Долгий поход 10": одну для посадочного модуля, а другую для экипажа космического корабля. Посадочный модуль и космический корабль с экипажем встретятся и пристыкуются на лунной орбите.

Затем пара астронавтов переместится к посадочному модулю и спустится на поверхность Луны, где они проделают некую научную работу и соберут образцы материалов с Луны в течение примерно шести часов пребывания на спутнике.

"Разработка лунного посадочного модуля и нового космического корабля использует преимущества предыдущих технологий. Мы также ускоряем оценку и разработку пилотируемого лунохода", - заявил главный дизайнер космических станций Шанхайской академии космических технологий Фан Пинг.

Так будет выглядеть аппарат для отправки астронавтов на Луну (скриншот с видео)

Также он добавил, что Китай объявил о цели высадить людей на Луну до 2030 года. После того, как цель будет достигнута, следующим может быть строительство лунной исследовательской станции.

В настоящее время Китай работает над привлечением партнеров для проекта под названием Международная станция Луны. Страна вместе с партнерами планирует строительство лунного форпоста после запуска миссий-предшественников Chang'e 7 и 8 в 2026 и 2028 годах.