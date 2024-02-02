Китай показав, як виглядатиме ракета для висадки астронавтів на Місяць (відео)

Як виглядатиме космічний апарат, який відправлять на Місяць

Китай планує відправити своїх астронавтів на Місяць на ракеті "Довгий похід 10". Цей апарат базується на нинішній китайській ракеті "Довгий похід". Космічний корабель нового покоління успадкував технологію нинішнього космічного корабля Shenzhou, який відправляє астронавтів на китайську космічну станцію Tiangong. Китай вже здійснив три успішні роботизовані посадки на Місяць.

Китай планує запустити на Місяць дві ракети "Довгий похід 10": одну для посадкового модуля, а іншу для екіпажу космічного корабля. Посадковий модуль і космічний корабель з екіпажем зустрінуться і пристикуються на місячній орбіті.

Потім пара астронавтів переміститься до посадкового модуля й спуститься на поверхню Місяця, де вони виконають різноманітну наукову роботу та зберуть деякі зразки Місяця протягом приблизно шести годин перебування на супутнику.

"Розробка місячного посадкового модуля та нового космічного корабля використовує переваги попередніх технологій. Ми також прискорюємо оцінку та розробку пілотованого місяцехода", - заявив головний дизайнер космічних станцій Шанхайської академії космічних технологій Фан Пінг.

Так виглядатиме апарат для відправки астронавтів на Місяць (скриншот із відео)

Також він додав, що Китай оголосив про мету висадити людей на Місяць до 2030 року. Після того, як ціль буде досягнута, наступним може бути будівництво місячної дослідницької станції.

Зараз Китай працює над залученням партнерів для проекту під назвою Міжнародна станція дослідження Місяця. Країна разом з партнерами має на меті розпочати будівництво місячного форпосту після запуску місій-попередників Chang'e 7 і 8 в 2026 і 2028 роках.