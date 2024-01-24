Колонизация Луны: ученые рассказали, как будут заселять спутник в следующие 50 лет

Ученые заявляют, что к 2075 году на Луне будет хотя бы одна станция, заселенная людьми. Некоторые даже предполагают, что через 50 лет на спутнике Земли будут рождаться дети.

Смогут ли люди заселить месяц в ближайшие 50 лет

Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди заявляет, что поселения на Луне сейчас имеют гораздо больший смысл, чем это было при первой высадке человека на спутник.

"В 1960-х годах полет на Луну был политической целью. Это был приз в соперничестве между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но когда американцы туда добрались, у них сложилось впечатление, что Луна абсолютно негостинная и не имеет особых перспектив. Поэтому ее оставили в покое", - заявил Рейбальди.

Между 1969 и 1972 годами на Луне приземлились шесть пилотируемых миссий. Астронавты собрали более 380 килограммов лунных камней и почвы. Исследование этих образцов показало, что Луна теоретически может быть пригодной для жизни.

В 2012 году индийский зонд "Чандраян-1" обнаружил доказательства наличия ледяной воды в постоянно затененных областях огромных кратеров, покрывающих полярные регионы Луны. Если в кратерах действительно есть лед, то людям не пришлось бы доставлять воду с Земли. Поэтому после этого открытие вопрос заселения спутника снова стал актуальным.

"Воду называют золотом космоса. Если у вас есть вода, вы можете получить из нее кислород, использовать ее для нужд экипажа или выращивать растения. Вы даже можете получать из нее топливо", - добавил Рейбальди.

Как будет происходить колонизация спутника

В 1960-х и 1970-х годах США и СССР высадили 8 роботизированных зондов на Луну. В 2013 году Китай туда отправил луноход "Ютус". В 2023 году Индия впервые в истории разместила посадочный аппарат "Викрам" и луноход "Прагьян" возле Южного полюса Луны - области, где могут находиться водные ресурсы. Япония также приземлила свой аппарат на Луне.

Кроме того, при поддержке NASA в ближайшие два года готовится запуск аппаратов, которые перевозят все виды экспериментальных технологий, необходимых для человеческого обитания на Луне.

По словам Рейбальди, к 2075 году на Луне уже может существовать цветущая экосистема, состоящая из нескольких баз в разных местах. Местные цеха по использованию ресурсов будут обеспечивать астронавтов водой и строительными материалами, а также титаном и алюминием для изготовления частей космических аппаратов.

Также ученые предполагают, что через 50 лет с Луны можно будет запускать аппараты на Марс с выращенной на спутнике продукцией.

"Решающим моментом станет рождение первого ребенка на Луне. Я верю, что в течение 2075 года на Луне появится первенец. И это продемонстрирует, может ли человечество выживать независимо от Земли", - заявил Рейбальди.

Что планирует NASA

Профессор Йен Кроуфорд, планетолог и астробиолог из Лондонского колледжа Биркбека предполагает, что к 2075 году на Луне будет постоянная станция. Она будет похожа на те, что сейчас есть в Антарктике. Возможно будет даже небольшая месячная гостиница для богатых космических туристов от таких компаний, как Amazon, SpaceX или Virgin Galactic.

"Я думаю, что к 2075 году на Луне будет создана постоянно действующая станция с экипажем, который будет работать посменно, возможно, каждые шесть месяцев, как это делается сейчас на Международной космической станции. Возможно, будет обеспечено постоянное человеческое присутствие - для ведения научной деятельности, частично поддерживаемой месячными материалами, такими как вода и кислород", - рассказал Кроуфорд.

NASA выступает за возвращение людей на Луну. Планируется, что миссия "Артемис-2" совершит пилотируемый облет Луны 2024 года, а "Артемис-3" приземлится в следующем году.

Однако, Кроуфорд заявляет, что для реализации этого плана нужен лунный модуль из эпохи "Аполлона". Но пока такого транспортного средства нет.

"NASA заключило контракт со SpaceX на разработку посадочного модуля на основе корабля Starship, но он даже не совершил успешного запуска с Земли. Поэтому я лично скептичен по поводу того, что это можно сделать до 2025 года. Вероятно, это станет возможно до конца десятилетия", - добавил Кроуфорд.

В 2025 году NASA намерено запустить первый строительный блок будущей лунной орбитальной космической станции, которая станет базой для новых миссий "Артемис" для исследования лунной поверхности. До конца 2030-х годов возможно осуществят десять пилотируемых миссий "Артемис".

В 2020 году NASA представило раннюю концепцию базового лагеря Артемис в регионе Южного полюса Луны. Им предусмотрено, что базовый лагерь может поддерживать экипажи до четырех астронавтов - для визитов, которые продлятся сначала неделю или две, а затем - до двух месяцев.

"Пятьдесят лет может показаться долгое время, но в области космического исследования это, вероятно, не так уж долго. Разработка миссий, тестирование технологий - все это занимает много времени. Но я думаю, что через 50 лет должна существовать хотя бы какая-нибудь базовая лунная станция. Надеюсь, там будут исследователи проводить эксперименты, а также будет некий регулярный транспорт между Землей и Луной", - рассказала планетолог и аспирантка по использованию месячных ресурсов в Европейском центре инноваций космических ресурсов (ESRIC) в Люксембурге Сяочень Чжан.

Она разрабатывает машину, которая однажды сможет обрабатывать лунную пыль прямо на спутнике и превращать ее в подходящий строительный материал для использования в 3D-печати.

Также отметим, что на конференции "Астрономия с Луны" астрономы представили много концептуальных объектов, которые когда-нибудь можно будет размещать на Луне.