Ученые нашли первые физические доказательства, что иногда время может "идти назад": детали открытия

Эксперимент исследователей из немецкого Технического университета Дармштадта и датского Университета Роскильде показывает, что в некоторых материалах иногда "ход времени" может меняться.

Что показало исследование

Исследование возраста стекла показало первые физические доказательства оборотности измерения времени, основанного на материалах.

С научной точки зрения можно сказать, что время является признаком второго закона термодинамики - тенденции изолированных систем быть более неупорядоченными, чем они были в прошлом, таким образом, что их невозможно легко повернуть вспять.

Некристаллические вещества, состоящие из подобных жидкости частиц, включают различные полимеры и аморфные твердые вещества, такие как стекло, переходят в теоретически стабильное состояние в соответствии с собственными энтропийными часами. Это можно воспринимать как специальную теорию относительности, основанную не на гравитации или ускорении, а на постоянном изменении конфигурации различных молекул, термодинамически становящихся на свои места.

Физики описывают этот показатель старения как материальное время. Хотя эта концепция существует с начала 1970-х годов, ее интерпретация в так называемом формализме Инструмента-Нараянасвами никогда не была экспериментально измерена.

Для этого есть веская причина. Стекло медленно стареет таким образом, что невозможно это уловить, просто наблюдая за ним.

Как проводили эксперимент

Команда исследователей использовала высокочувствительную видеокамеру для записи рассеянного лазерного света, которое, попадая на стекло, формировало интерференционные узоры, которые можно статистически интерпретировать как колебания, передававшие ощущение материального времени в трех различных стеклообразующих веществах.

Ученые обнаружили доказательства того, что время является обратимым на молекулярном уровне и меняется по мере того, как частицы толкают и притягивают друг друга в новое расположение. Перемотав весь процесс назад, невозможно определить, воспроизводится он вперед или назад во времени.

"Это был огромный экспериментальный вызов. Однако это не означает, что старение материалов можно вернуть назад", - говорит физик конденсированной среды из Технического университета Дармштадта Тилль Бемер.