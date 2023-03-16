Как отучить кота гадить в неположенном месте: проверенные способы
Часто кошки любят справлять нужду в неположенном месте, гадя на одежду, в обувь, цветочные горшки. Причин такого поведения может быть несколько, но решения есть, и они очень просты.
Как дать коту понять, что ходить в туалет нужно в лоток, а не где попало, узнайте ниже в материале Styler.
Почему кошка делает шкоду
Вообще-то, коты и кошки - очень чистоплотные животные по своей природе. Они любят чистоту и даже на улице, кошка никогда не оставит как есть то, что сделала.
Она обязательно прикопает лапкой вырытую ямку после того, как ею воспользуется. Такое поведение заложено в них природой, и если кошка или кот, ранее нормально ходившие в лоток, вдруг начали гадить, значит, на то есть веские причины.
- Неправильные размеры лотка
Ваш кот давно вырос, а лоток остался прежним, и ему может быть просто неудобно ходить в старый лоток, поэтому он будет инстинктивно искать более удобное место.
- Не нравится наполнитель
Выбирайте наполнитель с учетом особенностей вашего питомца. Для длинношерстных пород не используйте материалы с прессованной тырсы - они прилипают к кавычкам и осыпаются по всему дому. Силикатный наполнитель в таком случае подойдет лучше.
- Некомфортная обстановка в туалете
К примеру, коту может не нравиться справлять потребность в лоток, стоящий у стиральной машины, которая может вибрировать в тот самый момент. Причиной отказа ходить в лоток может быть запах освежителя воздуха, ведь кошки не любят "химию".
- Характер
Таким образом, кошки могут демонстрировать свой характер и показывать свое недовольство неожиданным гостям или поведением своих хозяев.
- Стресс
Длительное пребывание в одиночестве, когда хозяин уехал, или переезд могут нанести вред психическому здоровью вашего питомца, в его организме происходит сбой, и он начинает гадить где попало.
- Проблемы со здоровьем
Если все вышеперечисленные факторы исключены, а кошка все равно гадит, тогда вам нужно к ветеринару. Вполне возможно, что она таким способом пытается вам сказать, что у нее проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.
Как отучить кошку гадить где попало
Наказанием вы проблему не решите, а только усугубите. Ведь в следующий раз кот будет искать более укромное место, чтобы справить естественную потребность. А вот эти способы могут сработать:
- Возьмите мягкую тряпку и пройдитесь несколько раз вокруг шеи кота, а затем этой же тряпкой по тем местам, где он гадит. Кот никогда не будет "делать" там, где пахнет его феромонами.
- В тех местах, где кошка нагадила, поставьте маленькую миску с ее едой. Этот способ достаточно эффективен, поскольку кошка не пойдет в туалет туда, где ест.
- Разложите небольшие куски пищевой фольги в "заминированных" местах. Фольга очень скользкая и коту будет просто неудобно там копать и до и после процедуры.
- Купите "отпугиватель". В магазинах продается масса разных косметических средств для нейтрализации запаха и отпугивания кошек от мест, не предназначенных для ее туалета. Кроме отпугивателей, есть средства, которые привлекут кота ходить, куда надо. Условно их можно назвать "Место здесь" и "Место не здесь".
- Побрызгайте в местах, куда гадит кот, эфирными маслами: эвкалиптовым, пихтовым, гвоздиковым. Главное, чтобы запах был резким и стойким.
- Можно в тех местах, где кошка справляет нужду, наклеить двусторонний скотч. И когда она в очередной раз захочет это сделать, то у нее вряд ли получится. Лапки будут прилипать к скотчу, и кошка будет испытывать удивление и тревогу.
- Если кот ходит в вазоны, можно разложить там несколько апельсиновых или мандариновых корок - коты терпеть не могут запах цитрусовых.
Раньше мы писали, почему кот просыпается ранним утром и не дает хозяину спать.
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