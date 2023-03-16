Как отучить кота гадить в неположенном месте: проверенные способы

Часто кошки любят справлять нужду в неположенном месте, гадя на одежду, в обувь, цветочные горшки. Причин такого поведения может быть несколько, но решения есть, и они очень просты.

Как дать коту понять, что ходить в туалет нужно в лоток, а не где попало, узнайте ниже в материале Styler.

Почему кошка делает шкоду

Вообще-то, коты и кошки - очень чистоплотные животные по своей природе. Они любят чистоту и даже на улице, кошка никогда не оставит как есть то, что сделала.

Она обязательно прикопает лапкой вырытую ямку после того, как ею воспользуется. Такое поведение заложено в них природой, и если кошка или кот, ранее нормально ходившие в лоток, вдруг начали гадить, значит, на то есть веские причины.

Неправильные размеры лотка

Ваш кот давно вырос, а лоток остался прежним, и ему может быть просто неудобно ходить в старый лоток, поэтому он будет инстинктивно искать более удобное место.

Не нравится наполнитель

Выбирайте наполнитель с учетом особенностей вашего питомца. Для длинношерстных пород не используйте материалы с прессованной тырсы - они прилипают к кавычкам и осыпаются по всему дому. Силикатный наполнитель в таком случае подойдет лучше.

Некомфортная обстановка в туалете

К примеру, коту может не нравиться справлять потребность в лоток, стоящий у стиральной машины, которая может вибрировать в тот самый момент. Причиной отказа ходить в лоток может быть запах освежителя воздуха, ведь кошки не любят "химию".

Характер

Таким образом, кошки могут демонстрировать свой характер и показывать свое недовольство неожиданным гостям или поведением своих хозяев.

Стресс

Длительное пребывание в одиночестве, когда хозяин уехал, или переезд могут нанести вред психическому здоровью вашего питомца, в его организме происходит сбой, и он начинает гадить где попало.

Проблемы со здоровьем

Если все вышеперечисленные факторы исключены, а кошка все равно гадит, тогда вам нужно к ветеринару. Вполне возможно, что она таким способом пытается вам сказать, что у нее проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.

Как отучить кошку гадить где попало

Наказанием вы проблему не решите, а только усугубите. Ведь в следующий раз кот будет искать более укромное место, чтобы справить естественную потребность. А вот эти способы могут сработать: