Топ 5 нелиняющих пород кошек: идеально подойдут для жизни в квартире (фото)

Самая большая проблема в жизни с котом или кошкой - это шерсть. Когда животное линяет, оно сбрасывает мех чуть ли не по всему дому. Поэтому заводить четырехлапого - не лучшая идея для жильцов квартир. Однако есть породы, которые линяют минимально.

Какие породы кошек почти не линяют - читайте ниже в материале Styler.

Девон-рекс

Эта порода имеет короткую шерсть, благодаря чему их линька минимальна. Их особенностью является шерстяной покров без остевых волос, только с коротким подшерстком. Он практически не осыпается.

Все породы рексов очень активны и игривые. Больше всего их любят за большие уши и глаза. Кстати, часто этих животных называют "котами-эльфами".

Порода Девон-Рекс (фото: petsi.net)

Бенгальский кот

У этих кошек есть одна-единственная линька за всю жизнь - в период между четырьмя и девятью месяцами. В это время они покрываются не очень красивой шерстью, но впоследствии становятся обладателями блестящего почти леопардового меха.

Другие линьки в течение жизни очень минимальны и незаметны. Для того чтобы этого избежать, достаточно расчесывать кота раз в неделю.

Бенгальский кот (фото: kotomaniya.com.ua)

Ориентальные коты

Эта порода - еще один обладатель короткой шерсти, которая почти не осыпается и плотно прилегает к коже. Если любите гладить кошек, тогда ориенталы точно для вас, ведь сами обожают физический контакт с человеком.

А еще они достаточно болтливы как для представителей кошачьего рода.

Ориентальный кот (фото: kotomaniya.com.ua)

Сфинксы

Поскольку эти котики абсолютно бесшерстные, то и лишних хлопот с уборкой не доставят. На их теле присутствуют лишь отдельные волоски длиной не более двух миллиметров, полностью или частично покрывающие тело.

Однако любимца нужно ежедневно протирать теплой влажной тканью или влажными салфетками, а также регулярно купать. В общем, их кожа очень нежная и мгновенно реагирует на все раздражители.

Сфинкс (фото: petsi.net)

Курильский бобтейл

Их шерсть не только короткая, но и не требует особого ухода. Шерстяной покров бобтейлов длинный и жесткий, поэтому не осыпается. К тому же в меху не образуется колтунов, поэтому расчесывание тоже не будет сложным.

Единственная линька, присущая этой породе, - это в детстве, когда пух меняется на постоянную шерсть.

Курильский бобтейл (фото: petsi.net)