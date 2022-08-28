У Кишиневі росіян не пустили в клуб: фанатка "русского мира" влаштувала істерику (відео)
У столиці Молдови Кишиневі групу росіян не пустили в нічний клуб на території великого торгового комплексу "Атріум". Обурена такою відмовою громадянка країни-агресора грубіянила іншим відвідувачам і сек'юріті, обіцяючи закладу неприємності.
Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Боже, яке кончене".
На кадрах видно, як росіянка, яка в мережі активно підтримує війну РФ проти України, записувала для своїх підписників "репортаж", як похід у модний клуб Кишинева закінчився для неї з компанією повним фіаско.
"У Кишиневі прийшла в клуб "Атріум" - не пускають. Сказала, що я росіянка. Ось так от", - нарікає громадянка РФ родом з Мурманська, але проживає в столиці Молдови.
Коли одна з жінок поруч спокійним голосом попросила її не знімати, фанатка "русского мира" раптом з'їлася: "А ти не смійся тоді своїм ідіотським сміхом!"
Далі горе-відвідувачка стала закликати своїх супутників до відступу. Якогось Артема, який сперечався з охоронцем закладу, вона просила скоріше піти, оскільки їх все одно не пустять.
"Підемо в інший клуб... Артем, пішли звідси... Нас не пустять!.. Завтра їм п**дець буде... Русофоби грьо**ні, придурки!" - грубо лаялася росіянка, йдучи.
Попереджаємо - на ролику звучить нецензурна лайка!
Відео: росіян не пустили в клуб в Кишиневі
Але просто ретируватися російська тіктокерша не побажала, і влаштувала на вулиці Кишинева істерку.
"Просто не пускають, тому що я росіянка! Вау! Класно! Кишинів! У Кишиневі росіян не пускають! Ви прикиньте..." - бідкалася вона.
Нагадаємо, що країни Європи у відповідь на повномасштабну військову агресію РФ проти України стали відмовляти росіянам у в'їзді. Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії та Чехії.
Також перед цим ми показували відео, як поводяться росіяни в Європі, побичивши українців.