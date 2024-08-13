Эксперт рассказала, как часто следует принимать душ и менять полотенца, чтобы не навредить коже

Часто люди стремятся к идеальной чистоте, учитывая социальные нормы и собственный перфекционизм. Однако чрезмерные старания могут нанести вред микробиоту и здоровью. Есть определенное количество гигиенических ритуалов, которые можно считать нормальными для кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Как часто принимать душ

Кандидат биологических наук и микробиолог Елена Ливинская рассказала, что нет универсальных и четких рекомендаций, которые подошли бы всем. К тому же, это не только вопросы здоровья, но и социальных представлений и привычек.

Многие используют поход в душ вообще как способ проснуться утром.

Эксперт отметила, что можно принимать душ ежедневно, если у вас высокий уровень физической активности, ощутимо потеете, в течение дня контактируете с пылью, почвой и животными.

При отсутствии этих обстоятельств, особенно если у вас сухой тип кожи, то принимать душ 2-3 раза в неделю - вполне достаточно. А вот мыть лицо, ноги и подмываться стоит каждый день.

Для того чтобы принимать душ максимально эффективно и здорово, нужно:

вода была теплой, а не горячей. Длительное стояние под горячим душем ослабляет барьерные функции кожи, способствует ее сухости и раздражению

старайтесь уделять душу не больше 5-10 минут. Это важно из тех же соображений: чтобы не ослаблять барьерные функции кожи и не способствовать ее чрезмерной сухости. Если же вы принимаете душ ежедневно, его продолжительность можно сократить и до 3-4 минут, сосредоточив внимание участках, что наиболее потеют

люди, имеющие склонность к акне, экземе, перхоти и другим состояниям, когда страдает кожа, могут нуждаться ходить в душ чаще, чем несколько раз в неделю

старайтесь использовать средства для душа без отдушек, а сразу после - увлажнять кожу с помощью лосьона

Правила использования губки для душа

Если используете губку для душа:

тщательно промывайте ее после каждого использования. Следите, чтобы губка хорошо просыхала, чтобы в ней не размножались бактерии

не используйте губку после бритья, чтобы избежать раздражения и воспаления кожи. Никогда не используйте губку, когда моете лицо и половые органы

регулярно меняйте губку для душа: если предпочитаете губки из натуральных материалов - раз в 3-4 недели, если обычным синтетическим - раз в 2 месяца

Как часто мыть волосы

Люди с жирным типом волос могут потребовать мыть волосы ежедневно или через день, тогда как обладателям сухих или вьющихся волос может быть достаточно 1-2 раз в неделю.

У детей и людей старшего возраста волосы жирнеют меньше. При высокой физической активности и при использовании средств для укладки мыть волосы тоже приходится часто.

Важно, что в наибольшей степени нуждаются в очищении именно корни волос и кожа головы. Вместо этого волосы по остальной длине меньше жирнеют и более уязвимы к моющим средствам.

Частота замены полотенец

Во влажных полотенцах после их использования быстро размножаются бактерии. Они разлагают остатки эпидермиса и вызывают неприятный запах. Поэтому полотенце после использования следует тщательно просушивать.

В общем, существует правило, что стирать полотенце нужно после 3–5 использований. Потребность стирать полотенца чаще может возникнуть у людей с очень чувствительной кожей (подверженной раздражению), ослабленным иммунитетом вследствие болезни, повреждениями кожи, которые еще в процессе заживления.

Постельное белье

Стирать постельное белье следует раз в 1-2 недели, в зависимости от того, как сильно вы потеете. Во влажных простынях активно размножаются не только бактерии, но и пылевые клещи.

Они питаются эпидермисом и способствуют возникновению и обострению аллергии на пыль. Из этих соображений застилать кровать целесообразно не сразу, а через некоторое время, чтобы постель могла немного проветриться.