Лорак і Кіркоров досі є заслуженими артистами України: в Мінкультури пояснили чому

"Якщо ми вже говоримо про позбавлення звання Кіркорова, то варто ставити питання і про позбавлення звання і Ані Лорак, можливо, ще переглянути всі списки. Я досить скептично ставлюся до цього пострадянського феномену статусу "заслужених" і "народних". Це дійсно радянська традиція. В європейських країнах є почесні відзнаки президента і держави за внесок у розвиток культури. На жаль, у нас бажаючих стати "заслуженими" і "народними" не менше. Але це теж питання до публічної дискусії, готовності спільноти робити наступний крок", — відповів Ткаченко.

Також він повідомив, що російські артисти можуть приїжджати в Україну, якщо вони не відвідували Крим, ніхто не може їм цього заборонити, бо ми вільна країна. Нашим виконавцям країна теж не може диктувати умови й заборонити гастролі в РФ.

Ткаченко каже, що якщо співакам хочеться співати в Москві, то це "їхня справа".

"Я припинив співпрацю з росіянами, ми знімали спільно серіали у 2014 році. На жаль, я був один із небагатьох, хто це зробив. Так само ми знаємо і артистів, їх більше, які припинили виступи в Росії й зосередилися на українському і міжнародному ринках. Але ми не можемо заборонити, з іншого боку, Ані Лорак, Світлані Лободі або ще комусь, кому подобається Москва, враховуючи все це, виступати в Москві. Це їх справа. І вже громадськість, публічна позиція може говорити про те, чи будуть сприймати вони таке ставлення людей до того, що вони там виступають, чи ні", - висловився Ткаченко.

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка виїхала до Москви, про Київ не забуває, вона дуже часто приїжджає в українську столицю.