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Кіркорова включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

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Україна, Четвер 24 червня 2021 00:23
Кіркорова включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України Фото: російський співак Філіп Кіркоров (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Даша Харченко

Російського співака Філіпа Кіркорова включили до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне подання зробила Служба безпеки України.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист СБУ щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Філіпа Кіркорова.

Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 Кіркорова було включено до переліку.

Підкреслюється, що процедура здійснюється автоматично.

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн (Валєєв Алішер) був внесений до чорного списку українського Мінкульту як особа, що створює загрозу національній безпеці. Таким чином скандальний артист не зможе проводити в Україні концерти.

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Міністерство культури Служба безпеки України
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