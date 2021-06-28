Кіркоров зрадів скасуванню заборони відвідування України: "протягнули Росії соломинку дружби"
Філіп Кіркоров відреагував на те, що його виключили з "чорного" списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію України. Російський співак не приховував свою радість.
Відеозвернення до шанувальників він записав в Instagram.
"Включили - виключили! Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, спасибі, що ви є у мене, трапилося немислиме ... Чиновники почули нас!" - написав артист.
Кіркоров також подякував усім шанувальникам за слова підтримки. Також він зазначив, що таке рішення СБУ показало, що думка звичайних людей сильніше бюрократичних чиновників.
"Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів в майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", - додав співак.
Нагадаємо, в СБУ розповіли, чому Кіркорова прибрали зі списку загроз для національної безпеки. У відомстві зазначили, що це було необхідно через наявність судових прецедентів.
Кіркорова внесли до "чорного" списку 22 червня. Після цього співак записав емоційне відео. Він назвав це рішення абсурдом і сказав, що йому тепер потрібно пишається і навіть сказати спасибі.
Він говорив про те, що, якщо вже він - загроза державі, то таку державу залишається тільки пожаліти.
Ми також недавно писали, що між Кіркоровим і продюсером Світлани Лободи Нателлою Крапівіною стався конфлікт, після якого Крапівіна сказала, що йде з шоу-бізнесу.
До цього Нателла жорстко прокоментувала фотографію Кіркорова з колишнім коханим Ольги Бузової Давидом Манукяном, який виступає під ім'ям DAVA.