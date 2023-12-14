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В ГУР высмеяли объявление Россией Буданова в розыск

Четверг 14 декабря 2023 18:16
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В ГУР высмеяли объявление Россией Буданова в розыск Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Объявление Министерством внутренних дел РФ в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова стало очередным примером абсурда пропагандистов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР МОУ Андрея Юсова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Спикер отметил, что в итоге формулировки от российской пропаганды получилось очень странными и скучными, и "новости не произошло".

"Зачем искать Буданова? Руководитель разведки на рабочем месте занимается планированием операций по наказанию врагов", - подчеркнул Юсов.

Также он с долей сарказма предложил российским оккупантам удостовериться в этом лично, если захватчики того желают. Но предупредил интервентов о нюансе.

"Если кто-то из рашистов хочет убедиться, то пусть приходят, я думаю, Силы обороны их радостно встретят", - высказался представитель военной разведки.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 14 декабря, стало известно об объявлении МВД РФ в розыск начальника ГУР Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова.

При этом в российском ведомстве не указали, по какой именно статье он разыскивается - в базе только говорится, что "по статье УК".

Напомним также, что еще в апреле текущего года Московский Лефортовский районный суд заочно арестовал Буданова. Его обвинили виновным во взрыве на Крымском мосту и инкриминируют статьи УК РФ "терроризм" и "незаконное использование оружия".

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ГУР Главное управление разведки Кирилл Буданов
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