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У Кирилівці почався серпень: з ним повернулися медузи і не тільки (відео)

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Понеділок 02 серпня 2021 09:04
У Кирилівці почався серпень: з ним повернулися медузи і не тільки (відео) У Кирилівку повернулися медузи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відпочинок в Кирилівці знову доставляє туристам масу незручностей. З настанням серпня на курорт знову повернулися медузи, морські блохи і комарі.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Відпочиваючі кажуть, що в море заходять тільки безстрашні і відважні.

Відзначається, що щупальця медуз плавають у воді, після виходу з моря неймовірно пече тіло. Крім того, докучають відпочиваючим і морські блохи.

"А на глибині в декількох метрах від берега просто "кисіль" з медуз. Немає життя туристам і у вечірній час. Вийти на вулицю то випробування, адже комарі просто не дають спокою", - цитує видання туристів.

В Кирилівку повернулися медузи

Але це ще не всі "принади" відпочинку. Зараз відпочиваючі скаржаться на навалу павуків. Вони досить великих розмірів і заповзають в будинки до туристів.

Як ми писали раніше, у Кирилівці образилися на мітинги через медуз і показали, як вирішують проблему.

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