"Маленька Італія": українцям показали найкращі місця для бюджетного відпочинку в Одесі

Курорти в Одесі щорічно приваблюють мільйони туристів пляжами Чорного моря, літніми розвагами, місцевим колоритом і морською кухнею. При виборі місць для відпочинку українці найчастіше вибирають бюджетні місця, в яких жити комфортно, а пляж - поруч.

Як відпочити недорого в найкрасивіших місцях Одеси, насолодитися розкішними видами і позасмагати на відносно небагатолюдних пляжах - читайте і дивіться нижче в нашому матеріалі.

На околиці міста в мікрорайоні Совіньон є маса пропозицій для бюджетного відпочинку. Наприклад, в готель "Райский уголок" можна приїхати великою компанією, сім'єю з дітьми або усамітнитися з коханою людиною.

Номери пропонуються різного рівня і цінової політики. Від 800 до 1200 гривень за добу. Всередині - кондиціонер, телевізор, зручні ліжка. У деяких номерах (ті, що подорожче) кухня і санвузол всередині, а в деяких - одні на кілька номерів. В душах - гаряча вода.

Фото: Номер і вид на море з нього

У готелі є басейн з лежаками, який особливо люблять діти, а також мангал для вечірнього шашлику і посиденьок.

Фото: басейн з розкішним видом на Чорне море

Багато чого вартує розкішний вид, особливо з верхнього поверху. Внизу - черепичні дахи, квітучі дерева, і, звичайно ж - море. А урбаністичний пейзаж - морський порт з маяками і хвилерізами - додає загальній картині особливого одеського колориту.

В соцмережах відпочиваючі навіть називають це місце "маленькою Італією".

Фото: Вид з тераси на верхньому поверсі

Дорога до пляжу займе до десяти хвилин, під час яких ви прогуляєтеся вузькими вуличками, викладеними бруківкою з 3-4 поверховими забудовами, обплетеними диким виноградом, засадженими квітами.

Особливо атмосферно вийти на пляж вранці, коли курорт ще спить, ще не спекотно, а море дуже чисте.

Фото: Дорога до пляжу по мальовничих вуличках

Вода в морі дуже прозора. При штилі дно можна розглянути увійшовши в повний зріст. Температура води близько +23 градуси.

Відео: Море на Совіньйоні дуже прозоре

Напрокат можна взяти на цілий день парасольку і лежак. З екстремальних розваг - САП-борди і Серф-борди, які можна взяти в оренду.

Місцеві жителі кажуть, що пляжі Совіньйона і Чорноморки - єдині в Одесі, які спеціально чистять.